Enrica Bonaccorti ha un tumore l’annuncio su Instagram

Enrica Bonaccorti ha un tumore. La conduttrice televisiva lo ha rivelato attraverso un post pubblicato su Instagram con una foto che la mostra in sedia a rotelle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrica Bonaccorti Official (@enricabonaccortiofficial) Enrica Bonaccorti: “Ora che sono riuscita a dirlo mi sento più forte”. Bonaccorti, 75 anni, si scusa con tutti, compresi gli amici più cari, per essersi “nascosta” per 4 mesi. “Fino ad oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio su Instagram

In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

Enrica Bonaccorti rivela di avere un tumore: "Il mio pensiero ad Eleonora Giorgi" - X Vai su X

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l'annuncio in sedia a rotelle: "Mi sono nascosta per mesi" - facebook.com Vai su Facebook

Notizia shock nel mondo dello spettacolo: Enrica Bonaccorti ha annunciato su Instagram di avere un tumore - Enrica Bonaccorti è su una sedia a rotelle perché ha scoperto il tumore: scopriamo insieme che cosa le è successo in questi mesi! Riporta alfemminile.com

“Come Eleonora Giorgi”: Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio e la foto in sedia a rotelle - Enrica Bonaccorti annuncia sui social un grave problema di salute, mostrandosi in sedia a rotelle: "Come Eleonora Giorgi". Si legge su donnaglamour.it