Enrica Bonaccorti ha un tumore l’annuncio su Instagram

Lapresse.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrica Bonaccorti ha un tumore. La conduttrice televisiva lo ha rivelato attraverso un post pubblicato su Instagram con una foto che la mostra in sedia a rotelle. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrica Bonaccorti Official (@enricabonaccortiofficial) Enrica Bonaccorti: “Ora che sono riuscita a dirlo mi sento più forte”. Bonaccorti, 75 anni, si scusa con tutti, compresi gli amici più cari, per essersi “nascosta” per 4 mesi. “Fino ad oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

enrica bonaccorti ha un tumore l8217annuncio su instagram

© Lapresse.it - Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio su Instagram

In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

enrica bonaccorti ha tumoreNotizia shock nel mondo dello spettacolo: Enrica Bonaccorti ha annunciato su Instagram di avere un tumore - Enrica Bonaccorti è su una sedia a rotelle perché ha scoperto il tumore: scopriamo insieme che cosa le è successo in questi mesi! Riporta alfemminile.com

enrica bonaccorti ha tumore“Come Eleonora Giorgi”: Enrica Bonaccorti ha un tumore, l’annuncio e la foto in sedia a rotelle - Enrica Bonaccorti annuncia sui social un grave problema di salute, mostrandosi in sedia a rotelle: "Come Eleonora Giorgi". Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Enrica Bonaccorti Ha Tumore