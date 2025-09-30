Enrica Bonaccorti ha un tumore l’annuncio in sedia a rotelle e il ricordo di Eleonora Giorgi | Non sono forte come lei ma ora voglio volare

Dopo diverse settimane di buio e silenzio totale, Enrica Bonaccorti ha deciso di raccontare sui social il motivo della sua assenza: «Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è». La storica attrice e conduttrice, oggi 75enne, ha raccontato di essere malata di tumore. Un colpo durissimo da digerire, ha raccontato in un post social, soprattutto dopo la drammatica scomparsa di Eleonora Giorgi: «L’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

Enrica Bonaccorti svela di avere un tumore: "Ora che l'ho detto mi sento già più forte" #enricabonaccorti #30settembre - X Vai su X

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l'annuncio in sedia a rotelle: "Mi sono nascosta per mesi" - facebook.com Vai su Facebook

Enrica Bonaccorti ha un tumore: «Mi sono nascosta per mesi. Pensavo di non riuscire ad affrontarlo come Eleonora Giorgi» - Con queste parole, Enrica Bonaccorti ha scelto di raccontarsi sui social e ... Come scrive msn.com

Enrica Bonaccorti ha un tumore, l'annuncio in sedia a rotelle: «Mi sono nascosta per mesi. Pensavo di non riuscire ad affrontarlo come Eleonora... - Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva e radiofonica, si apre ... Riporta msn.com