Enrica Bonaccorti ha un tumore. L’annuncio spiazzante lo ha fatto lei stessa sui social, mostrandosi in sedia a rotelle ( spinta dalla figlia Veridiana ), sorridente e con un foulard in testa, lasciando tutti senza parole. Sia gli addetti ai lavori che i suoi fan, che da tempo si domandavano perché la conduttrice fosse sparita dai social e non si vedesse più ospite nei salotti tv. La Bonaccorti ha rotto il silenzio spiegando di aver scelto da quattro mesi di ritirarsi completamente dalla vita pubblica dopo aver scoperto la malattia. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Enrica Bonaccorti ha un tumore, la foto in sedia a rotelle con la figlia: “Mi sono nascosta per 4 mesi. L’avevo detto, se mi succedesse come Eleonora Giorgi non sarei capace di affrontarla come lei”