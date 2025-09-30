Enrica Bonaccorti ha un tumore la foto in sedia a rotelle con la figlia | Mi sono nascosta per 4 mesi L’avevo detto se mi succedesse come Eleonora Giorgi non sarei capace di affrontarla come lei
Enrica Bonaccorti ha un tumore. L’annuncio spiazzante lo ha fatto lei stessa sui social, mostrandosi in sedia a rotelle ( spinta dalla figlia Veridiana ), sorridente e con un foulard in testa, lasciando tutti senza parole. Sia gli addetti ai lavori che i suoi fan, che da tempo si domandavano perché la conduttrice fosse sparita dai social e non si vedesse più ospite nei salotti tv. La Bonaccorti ha rotto il silenzio spiegando di aver scelto da quattro mesi di ritirarsi completamente dalla vita pubblica dopo aver scoperto la malattia. “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione, sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti
Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”
Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV
L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice
Enrica Bonaccorti rivela di avere un tumore: "Il mio pensiero ad Eleonora Giorgi" - X Vai su X
Enrica Bonaccorti ha un tumore, l'annuncio in sedia a rotelle: "Mi sono nascosta per mesi" - facebook.com Vai su Facebook
Notizia shock nel mondo dello spettacolo: Enrica Bonaccorti ha annunciato su Instagram di avere un tumore - Enrica Bonaccorti è su una sedia a rotelle perché ha scoperto il tumore: scopriamo insieme che cosa le è successo in questi mesi! Lo riporta alfemminile.com
Enrica Bonaccorti annuncia la lotta contro un tumore: "Siamo all'inizio" - La conduttrice, 75 anni, ha annunciato su Instagram di aver iniziato a combattere contro un tumore. Come scrive msn.com