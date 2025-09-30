Enrica Bonaccorti ha un tumore diagnosticato a giugno 2025 l’annuncio in sedia a rotelle | Mi sono nascosta non sono forte come Eleonora Giorgi

La 75enne ha dato l'annuncio via social, scusandosi per l'assenza. La Bonaccorti si fa ritrarre in sedia a rotelle, dietro di lei la figlia Verdiana La conduttrice Enrica Bonaccorti ha annunciato di avere un tumore, diagnosticato a giugno 2025. La 75enne ha dato l'annuncio via social, scusand.

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

