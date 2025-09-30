Enrica Bonaccorti e l’annuncio della malattia Chi è la figlia Verdiana in foto con lei

La notizia della malattia di Enrica Bonaccorti ha scosso il mondo dello spettacolo e il suo pubblico, che da sempre la segue con affetto. La conduttrice, 75 anni, ha deciso di rompere il silenzio con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram, nel quale ha annunciato di avere un tumore e di essersi allontanata dalle scene per dedicarsi alle cure. Accanto a lei, in questa nuova e difficile fase della vita, c’è la figlia Verdiana, immortalata nella foto condivisa sui social mentre spinge la carrozzina della madre. È proprio a lei che la Bonaccorti si sta affidando in questo momento tanto delicato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

