Enrica Bonaccorti e l’annuncio della malattia Chi è la figlia Verdiana in foto con lei

Caffeinamagazine.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della malattia di Enrica Bonaccorti ha scosso il mondo dello spettacolo e il suo pubblico, che da sempre la segue con affetto. La conduttrice, 75 anni, ha deciso di rompere il silenzio con un lungo e toccante post pubblicato su Instagram, nel quale ha annunciato di avere un tumore e di essersi allontanata dalle scene per dedicarsi alle cure. Accanto a lei, in questa nuova e difficile fase della vita, c’è la figlia Verdiana, immortalata nella foto condivisa sui social mentre spinge la carrozzina della madre. È proprio a lei che la Bonaccorti si sta affidando in questo momento tanto delicato. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: enrica - bonaccorti

Enrica Bonaccorti: “Nessuna morbosità a Non è la Rai. Annunciai la gravidanza in diretta, subito dopo ebbi un’emorragia”

Enrica Bonaccorti: La Carriera, i Drammi e le Scelte Coraggiose in TV

L'annuncio choc di Enrica Bonaccorti. Come sta la conduttrice

enrica bonaccorti l8217annuncio malattiaEnrica Bonaccorti annuncia il tumore, chi è la figlia Verdiana che le sta accanto contro la malattia: «Il pensiero di perderla mi atterrisce» - La notizia della malattia di Enrica Bonaccorti ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo. Si legge su msn.com

enrica bonaccorti l8217annuncio malattiaEnrica Bonaccorti che tumore ha? La stessa malattia di Eleonora Giorgi: ecco dove - Enrica Bonaccorti ha rivelato di essere malata: la conduttrice, infatti, ha un tumore. Secondo donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Enrica Bonaccorti L8217annuncio Malattia