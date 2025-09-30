Con un messaggio intenso e toccante pubblicato sui social, Enrica Bonaccorti ha deciso di condividere con il pubblico un momento personale di grande delicatezza. La storica conduttrice, 75 anni, si è affidata a Instagram per rompere un silenzio durato mesi, spiegando le ragioni della sua assenza dalla scena pubblica e televisiva: ha un tumore. Il suo post ha suscitato una forte ondata di emozione e affetto, riportando all’attenzione una figura amatissima dal pubblico e, al tempo stesso, accendendo i riflettori su una diagnosi importante che l’ha colpita. Con grande sincerità, Bonaccorti ha fatto riferimento al percorso affrontato da Eleonora Giorgi, lasciando intendere un legame tra le due storie di vita e salute. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Enrica Bonaccorti che tumore ha? La stessa malattia di Eleonora Giorgi: ecco dove