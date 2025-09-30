Enrica Bonaccorti annuncia ai fan di avere un tumore | il messaggio commovente su Instagram e le reazioni

La rivelazione sui social. Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva italiana, ha deciso di condividere con i suoi fan un momento difficile della sua vita. Con un post su Instagram, accompagnato da una foto che la ritrae su una sedia a rotelle spinta dalla figlia Verdiana, Bonaccorti annuncia di essere stata diagnosticata con un tumore. Nel lungo messaggio rivolto ai suoi follower, la conduttrice scrive: “È da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione. Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

