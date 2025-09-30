Enologia danza e calzaturiero | assegnato il premio ' Città di Longiano' a tre personalità del paese
Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Longiano di lunedì 29 settembre, il sindaco Mauro Graziano, insieme alla giunta e a tutti i consiglieri, ha conferito il ‘Premio Città di Longiano’ a tre personalità che con il loro impegno, talento e dedizione hanno portato lustro alla comunità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: enologia - danza
