Energia pulita Modigliana guarda al futuro | focus sulle comunità energetiche rinnovabili
Si è svolto lunedì a Modigliana l’evento “Energia Condivisa: il futuro delle comunità energetiche a Modigliana”, che ha registrato una partecipazione numerosissima con oltre 50 cittadini presenti. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Modigliana e si è aperta con il saluto e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: energia - pulita
Monza, ai Mulini Asciutti tra mugnai e studenti: dalla polenta di Monza all’energia pulita del Poli
Infrastrutture: Toto (Renexia), ‘eolico offshore è energia pulita e può valere fino a 60mld di euro’
Francesco Starace al talk sulla rivoluzione energetica: “Sull’energia pulita, l’Italia è più avanti di quanto non sembri”
Nuove fonti di energia pulita: Biomasse e idrogeno verde tra opportunità e sfide al #WNF25. 4/10 h10, Rovereto con l'AD RSE Franco Cotana, le ricercatrici FEM Luana Bontempo e Silvia Silvestri e Ruggero Bellini (IIT). Info: https://eventi.wired.it/nextfest - X Vai su X
Nel 2025 gli investimenti in #energiapulita hanno raggiunto i 2.243 miliardi di dollari(+12% rispetto al 2024), superando di oltre due volte quelli in fonti fossili, fermi a 1.120 miliardi (+0,4%). In #Sicilia cresce il settore #fotovoltaico e #eolico - facebook.com Vai su Facebook