Energia pulita Modigliana guarda al futuro | focus sulle comunità energetiche rinnovabili

Forlitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto lunedì a Modigliana l’evento “Energia Condivisa: il futuro delle comunità energetiche a Modigliana”, che ha registrato una partecipazione numerosissima con oltre 50 cittadini presenti. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Modigliana e si è aperta con il saluto e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

