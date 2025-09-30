Forlì, 30 settembre 2025 – L’ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì si conferma una struttura sanitaria all’avanguardia, in grado di adottare innovative procedure chirurgiche salvavita, mininvasive e capaci di garantire anche rapidi tempi di recupero ai pazienti. L’ultima dimostrazione riguarda l’intervento effettuato dai medici dell’unità operativa di Chirurgia vascolare diretta dalla dottoressa Federica Marchetti, che hanno portato a termine con successo un delicato intervento per una rottura tamponata dell’arco aortico, utilizzando una endoprotesi ramificata di nuova concezione. La procedura è stata eseguita dall’équipe composta dai dottori Gabriele Testi, Tania Ceccacci e Francesca Bisogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Endoprotesi ramificata per la rottura dell’arco aortico: al Morgagni il primo innovativo intervento in Romagna