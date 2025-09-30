Endocardite infettiva

TERNI Un dato allarmante: nel solo 2024, all’ Azienda ospedaliera Santa Maria, sono stati registrati 30 casi di endocardite infettiva, un numero che supera di circa tre volte la media riportata nelle principali riviste scientifiche internazionali. L’incremento, secondo l’analisi dei professionisti dell’ospedale ternano, segue un andamento epidemiologico in crescita esponenziale, già oggi statisticamente significativo. Questi dati sono stati resi noti in occasione del convegno scientifico “Endocardite Infettiva nell’Era Post-Pandemica - Realtà e falsi miti alla luce delle nuove linee guida”, che si è svolto a Terni il 27 settembre, alla Sala Arpa, alla presenza di esperti provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Endocardite infettiva

