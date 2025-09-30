di Simone Cioni EMPOLI Pazienza. In questo momento in casa Empoli non può che essere questa la parola chiave. Il pari di domenica scorsa per 2-2 contro la Carrarese ha rimandato ulteriormente l’appuntamento con la vittoria, che manca dalla prima giornata di campionato in casa col Padova (per altro unico successo azzurro fin qui), con la squadra che ha solo parzialmente dato quelle risposte che era chiamata a dare. Partiamo proprio dagli aspetti positivi emersi dal derby, a partire dall’ottimo approccio con un importante occasione creata dopo neanche un minuto di gioco per proseguire con la capacità nonostante tutto di ribaltare una partita che si era fatta complicata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli, parola d’ordine: pazienza: "Abbiamo dei momenti di blackout"