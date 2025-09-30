Empoli | operazione della Guardia di Finanza 4 denunce per spaccio di droga 45 segnalazioni alla Prefettura
Quattro persone denunciate per spaccio e 45 segnalate alla Prefettura come assuntori: è questo, come fa sapere un comunicato delle Fiamme Gialle, il bilancio dell'operazione antidroga condotta nel mese di settembre dalla Guardia di Finanza di Empoli (Firenze), che ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare il traffico e il consumo di sostanze stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
