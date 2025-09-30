Empoli-Monza sfida tra nobili deluse in cerca di una svolta

Monza, 30 settembre 2025 – La sfida tra Monza ed Empoli ad inizio stagione veniva immaginata come un incrocio tra nobili retrocesse capaci però di essere protagoniste nella lotta per risalire subito in Serie A. Domani, ore 20.30 allo stadio Castellani, le due squadre si daranno battaglia con stati d’animo simili e molto lontani dalle iniziali aspettative. Entrambi i club sono tra le principali delusioni di questo avvio di stagione. In cinque gare i brianzoli hanno raccolto solo 7 punti, mentre i toscani addirittura appena 5. La qualità del gioco latita da entrambe le parti e i due allenatori sono già sotto la lente di ingrandimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

