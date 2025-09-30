Empoli-Monza sfida tra nobili deluse in cerca di una svolta

Monza, 30 settembre 2025 – La sfida tra Monza ed Empoli ad inizio stagione veniva immaginata come un incrocio tra nobili retrocesse capaci però di essere protagoniste nella lotta per risalire subito in Serie A. Domani, ore 20.30 allo stadio Castellani, le due squadre si daranno battaglia con stati d’animo simili e molto lontani dalle iniziali aspettative. Entrambi i club sono tra le principali delusioni di questo avvio di stagione. In cinque gare i brianzoli hanno raccolto solo 7 punti, mentre i toscani addirittura appena 5. La qualità del gioco latita da entrambe le parti e i due allenatori sono già sotto la lente di ingrandimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli-Monza, sfida tra nobili deluse in cerca di una svolta

In questa notizia si parla di: empoli - monza

Sottil: "Il Modena tra le migliori. Lotteremo con Palermo, Venezia, Monza ed Empoli"

Serie B, tutto sulla griglia di partenza: il Palermo parte favorito, Monza ed Empoli le outsider

LIVE Serie B: alle 19 Empoli-Padova e Entella-Juve Stabia. Alle 21 Monza e Palermo

Sono in vendita i tagliandi per #EmpoliMonza, sesta giornata di Serie BKT in programma mercoledì 1 ottobre alle ore 20.30 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena Per maggiori info su prezzi e modalità di vendita visita il nostro sito! - X Vai su X

Empoli FC cerca riscatto nell'infrasettimanale con il Monza, la Carrarese attende il Modena - facebook.com Vai su Facebook

Empoli-Monza, sfida tra nobili deluse in cerca di una svolta - Tra le candidate a un immediate ritorno in serie A, le due formazioni hanno avuto un avvio di stagione claudicante. Secondo sport.quotidiano.net

Le probabili formazioni di Empoli-Monza: le ultime dalle sedi e l'arbitro della sfida - Monza sarà diretta da Giuseppe Mucera di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Davide Santarossa di Pordenone; Quarto ufficiale ?Gioele Iacobellis di Pisa, VAR Giacomo ... Segnala monza-news.it