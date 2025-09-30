Empoli Jazz all’evento internazionale

EMPOLI A Bari si è chiuso domenica scorsa l’appuntamento con il tradizionale European Jazz 2025, dal titolo "Somewhere Called Home", che tra i 400 delegati provenienti da 40 Paesi ha visto presente anche Empoli Jazz, con il presidente Aniello Caruso, il direttore Artistico Filippo d’Urzo e il social manager Giovanni Oreno. Un evento, unico nel suo genere in Europa, dedicato ai professionisti del jazz e delle musiche improvvisate che per quattro giorni offre un ricco calendario di appuntamenti che si articola tra attività di networking, keynote sessioni plenarie, workshop e panel e un Fringe festival con i protagonisti del jazz pugliese e nazionale aperto al grande pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

