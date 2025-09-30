Emma Stone racconta il suo ruolo in L’aliena su Best Movie

Con l’arrivo dell’autunno, il panorama cinematografico si prepara a offrire un ricco calendario di uscite e anteprime di grande rilievo. Le prossime settimane saranno caratterizzate da film che spaziano tra generi diversi, segnando un ritorno alle produzioni di alta qualità e ai temi più attuali. In questa panoramica, vengono analizzati alcuni dei titoli più attesi, le novità del cinema internazionale e italiano, oltre alle iniziative speciali dedicate al mondo dello spettacolo. le nuove uscite cinematografiche autunnali. bugonia: il ritorno del cinema d’autore con Yorgos Lanthimos. Bugonia, il nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos, rappresenta uno dei principali appuntamenti della stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Emma Stone racconta il suo ruolo in L’aliena su Best Movie

In questa notizia si parla di: emma - stone

Louis Vuitton lancia la borsa Express con Emma Stone e Hoyeon Jung: sono loro la vibe dell’autunno 2025

Stasera su Rai 1 "The Help": un film da non perdere con Emma Stone, Viola Davis e Octavia Spencer. La trama e le curiosità

Come finisce The Help, spiegazione finale del film con Emma Stone

Ricordate il manifesto di “Povere Creature” con la faccia di Emma Stone tutta pasticciata? E quello di “The Lobster” in cui Colin Farrel abbraccia un vuoto a forma di persona? Il loro creatore è sempre lo stesso - facebook.com Vai su Facebook

Dal bacio virale con Emma Stone a Venezia alla riflessione sul tempo che scorre, l'attore si racconta a Venezia con l’intensità di sempre: la fama, la memoria, l’arte, la paternità e quella fattoria che considera «una vera famiglia di cui mi prendo cura» - X Vai su X

The Amazing Spider-Man: Emma Stone racconta cosa non ha mai sopportato dei film - L'attrice premio Oscar ha ricordato con affetto i suoi anni nei panni di Gwen Stacy, ma ha confessato quale parte dell'esperienza legata a The Amazing Spider- Si legge su movieplayer.it

Emma Stone al Festival di Venezia 2025 abbaglia in tutta la sua eleganza extraterrestre - Per questo Vogue utilizza la tecnologia per adattare le proprie storie ai vostri interessi, tenendovi aggiornati su tutto quello che succede, da ... Scrive vogue.it