Emma e gli altri la musica è finita perché non c’è più tempo per farla

Ultimamente (e per “ultimamente” intendo negli ultimi anni), noto sempre con maggiore frequenza un fatto allarmante: gli artisti non si fermano più, non possono, non ne hanno il tempo. Prendiamo il caso di Emma Marrone: i suoi ultimi concerti risalgono a fine 2024 (quindi meno di un anno fa), il suo ultimo album risale a ottobre 2024 (quindi un anno fa), in questi mesi l’abbiamo vista in tv più volte (l’ultima, in ordine di tempo, la partecipazione al concerto per Pino Daniele). Eppure, sta per pubblicare un nuovo progetto. Ma com’è possibile che stia per tornare visto che, di fatto, non ha avuto nemmeno il tempo di andarsene? Questo è, a tutti gli effetti, un problema. 🔗 Leggi su Donnapop.it

