Emilia-Romagna | rimossi oltre 1.100 chili di plastica e rifiuti dai volontari Plastic Free nel weekend

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche l’Emilia-Romagna ha dato il suo importante contributo alla mobilitazione ambientale Sea & Rivers, promossa da Plastic Free Onlus con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il supporto di MINI Italia come main sponsor. Nel weekend del 27 e 28. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: emilia - romagna

Cani in spiaggia, la guida: dove si possono portare in Emilia-Romagna e Marche

Ticket sanitari, oltre 21 milioni di euro non riscossi: l’Emilia-Romagna rafforza il recupero crediti. Le misure

Emilia Romagna, il vero volto del Pd: cartelle fiscali, cittadini massacrati

Allarme morti sul lavoro in Emilia-Romagna: nel 2025 già 47 vittime. Oltre 44mila gli infortuni - Nel 2025, da gennaio a settembre, sono stati 47 i morti sul lavoro in Emilia- Si legge su piacenzasera.it

In Emilia-Romagna raccolta differenziata oltre il 77% - Romagna la raccolta differenziata di rifiuti: nel 2023 ha raggiunto il traguardo del 77%, sempre più vicino all'80% che rappresenta l'obiettivo ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Emilia Romagna Rimossi Oltre