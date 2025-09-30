Emilia-Romagna | rimossi oltre 1.100 chili di plastica e rifiuti dai volontari Plastic Free nel weekend
Anche l’Emilia-Romagna ha dato il suo importante contributo alla mobilitazione ambientale Sea & Rivers, promossa da Plastic Free Onlus con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il supporto di MINI Italia come main sponsor. Nel weekend del 27 e 28. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Cani in spiaggia, la guida: dove si possono portare in Emilia-Romagna e Marche
Ticket sanitari, oltre 21 milioni di euro non riscossi: l’Emilia-Romagna rafforza il recupero crediti. Le misure
Emilia Romagna, il vero volto del Pd: cartelle fiscali, cittadini massacrati
Torno da 4 giorni di confronti e scambi appassionati nella splendida Emilia Romagna con addosso ancora il tricolore, per cui ringrazio di cuore il Comune di Reggio Emilia e il suo sindaco Marco Massari. Orgogliosa che l'Italia sia così in prima linea a difesa d
Silvia Sardone. . Insieme ai cittadini contro la grande moschea di Sassuolo che diventerà la più grande dell'Emilia Romagna: no a scelte che diventano sottomissione verso l'islamismo! La Lega si oppone!
Allarme morti sul lavoro in Emilia-Romagna: nel 2025 già 47 vittime. Oltre 44mila gli infortuni - Nel 2025, da gennaio a settembre, sono stati 47 i morti sul lavoro in Emilia-
In Emilia-Romagna raccolta differenziata oltre il 77% - Romagna la raccolta differenziata di rifiuti: nel 2023 ha raggiunto il traguardo del 77%, sempre più vicino all'80% che rappresenta l'obiettivo ...