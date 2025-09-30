Emilia-Romagna | rimossi oltre 1.100 chili di plastica e rifiuti dai volontari Plastic Free nel weekend

Anche l’Emilia-Romagna ha dato il suo importante contributo alla mobilitazione ambientale Sea & Rivers, promossa da Plastic Free Onlus con il patrocinio morale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il supporto di MINI Italia come main sponsor. Nel weekend del 27 e 28. 🔗 Leggi su Parmatoday.it