Sarzana, 30 settembre 2025 – Un unico coro che unisce tutti i quartieri cittadini. La protesta sui disagi, il malfunzionamento dei servizi, le strade sconnesse o addirittura mancanti, le aree verdi in mano a senza tetto e spacciatori sono temi caldissimi e puntuali argomenti di discussione soprattutto sulle piazze virtuali. Oggi però ci sarà l’opportunità di trasferire il “mal di pancia“ (se davvero reale) dai gruppi social alla realtà partecipando alla manifestazione organizzata dal gruppo “ Uniti per Sarzana “ per rilanciare le diverse problematiche all’attenzione dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Emergenza strade e ponti, il lamento della città diventa protesta