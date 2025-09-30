Elsa Fornero sadica | La pensione non è dovuta

Il tempo degli oracoli. Torna ogni anno, con le vendemmie e le prime brume, mentre il governo comincia a preparare la legge di bilancio. Allora nelle redazioni sbilanciate sui deliri della Flotilla, sulle nuove rivelazioni di Garlasco e sulle magie di Luka Modric c’è sempre un direttore che in riunione domanda: «Chi potremmo intervistare sulla manovra?». E c’è sempre un caporedattore (di solito il più rampante o il più ottuso) che butta lì, come se la cosa fosse fragrante e originale: «Potremmo chiedere un commento a Elsa Fornero o Mario Monti ». Poiché la reazione degli altri – flebo immaginaria sul braccio – non vale come deterrente, si chiamino gli oracoli: ci sono due colonne di banalità da riempire, con partenza in prima. 🔗 Leggi su Panorama.it

