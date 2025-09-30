Elsa Fornero sadica | La pensione non è dovuta

Panorama.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo degli oracoli. Torna ogni anno, con le vendemmie e le prime brume, mentre il governo comincia a preparare la legge di bilancio. Allora nelle redazioni sbilanciate sui deliri della Flotilla, sulle nuove rivelazioni di Garlasco e sulle magie di  Luka Modric  c’è sempre un direttore che in riunione domanda: «Chi potremmo intervistare sulla manovra?». E c’è sempre un caporedattore (di solito il più rampante o il più ottuso) che butta lì, come se la cosa fosse fragrante e originale: «Potremmo chiedere un commento a  Elsa Fornero  o  Mario Monti ». Poiché la reazione degli altri – flebo immaginaria sul braccio – non vale come deterrente, si chiamino gli oracoli: ci sono due colonne di banalità da riempire, con partenza in prima. 🔗 Leggi su Panorama.it

elsa fornero sadica la pensione non 232 dovuta

© Panorama.it - Elsa Fornero sadica: «La pensione non è dovuta»

In questa notizia si parla di: elsa - fornero

Elsa Fornero a La7: “Salvini? Un ‘trumpino’. Sulle pensioni ha fatto solo promesse stolte”

In Onda, Elsa Fornero insulta i giornali di destra: "Feroci"

"Sono feroci". Elsa Fornero insulta i giornali "di destra": ecco cosa ha detto

elsa fornero sadica pensioneElsa Fornero sadica: «La pensione non è dovuta» - Mentre le agenzie di rating premiano l’Italia, l’ex ministro del Lavoro torna a fare terrorismo pontificando sulla Finanziaria: «Punirà i giovani», dice lei che ha fabbricato esodati. Si legge su panorama.it

elsa fornero sadica pensioneRiforma pensioni 2025/ Fornero chiede più chiarezza sull’uso del Tfr (ultime notizie 28 settembre) - Riforma pensioni 2025, le parole dell’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero e di Francesco Silvestro (senatore FI) ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Elsa Fornero Sadica Pensione