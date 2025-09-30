Elly ProPal è nei guai e rischia Stretta tra Giuseppi e la fronda del Pd
Il ritorno alla realtà, in pratica buonanotte ai sognatori. Il "risveglio" di Elly Schlein, per dire, è stato molto traumatico, che batosta nelle Marche. Non c'è nessun testa a testa, altro che Ohio, la distanza tra il Governatore Francesco Acquaroli e l'eurodeputato Matteo Ricci resta abissale, oltre il 7%. Sfuma anche il premio di consolazione: Fratelli d'Italia supera di qualche punto il Pd nel voto di lista. Ovvero disastro totale, per di più nella Regione considerata più "scalabile", quella che ha alimentato le speranze del Nazareno: «Siamo ad un passo da Giorgia Meloni». Fallisce anche l'ultimo tentativo di Matteo Ricci: «Si vota per le Marche e per Gaza». 🔗 Leggi su Iltempo.it
Conte è nei guai; Elly Schlein gli ha tolto la sinistra - Da eredi della sinistra, quando c’era Letta al Nazareno, il leader pentastellato si trova in una posizione senza vie d’uscita Prima la passerella sul palco della Cgil, poi quella a Milano. Lo riporta panorama.it