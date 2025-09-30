Elly Schlein non ne azzecca una. Risveglio amarissimo per la segretari del Pd, la formula del ‘testardamente unitario” si è infranta nella Caporetto delle Marche. Altro Ohio d’Italia, altro che spallata al governo: per la prima volta nella storia d’Italia il partito di governo cresce nei consensi rafforzando la luna di miele con gli italiani. Fratelli d’Italia, scalza il Pd, è diventa il primo partito della Regione. Nemmeno tutti uniti contro il governatore uscente Francesco Acquaroli, che lasciato indietro Matteo Ricci di 8 punti, sono riusciti nel miracolo. La contendibilità della ex Regione rossa (fino al 2020) si è rivelata un bluff elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elly non ne azzecca una: Gaza e la piazza rossa non piacciono al centro. Che è rimasto a casa. Sarà per un’altra volta