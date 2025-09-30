Elly non ne azzecca una | Gaza e la piazza rossa non piacciono al centro Che è rimasto a casa Sarà per un’altra volta
Elly Schlein non ne azzecca una. Risveglio amarissimo per la segretari del Pd, la formula del ‘testardamente unitario” si è infranta nella Caporetto delle Marche. Altro Ohio d’Italia, altro che spallata al governo: per la prima volta nella storia d’Italia il partito di governo cresce nei consensi rafforzando la luna di miele con gli italiani. Fratelli d’Italia, scalza il Pd, è diventa il primo partito della Regione. Nemmeno tutti uniti contro il governatore uscente Francesco Acquaroli, che lasciato indietro Matteo Ricci di 8 punti, sono riusciti nel miracolo. La contendibilità della ex Regione rossa (fino al 2020) si è rivelata un bluff elettorale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Gaza, piazza gremita a Campobasso per sostegno a Flotilla - Centinaia di persone hanno preso parte in piazza Vittorio Emanuele a Campobasso al presidio di sostegno alla Global Sumud Flotilla, l'iniziativa internazionale che parte dalla Sicilia con rotta verso ...
In piazza per Gaza - Si svolgeranno sabato prossimo, 6 settembre, le 5 manifestazioni tra Abruzzo e Molise a sostegno dell'iniziativa promossa dalla "Global Sumud Flotilla" in viaggio via mare per portare a Gaza aiuti ...