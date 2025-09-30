Elizabeth Olsen sciocca i fan | Non ricordo nulla del ruolo di Scarlet Witch in Marvel Zombies
L'interprete di Scarlet Witch ha registrato la voce del suo personaggio in Marvel Zombies a casa sua, ma non ricorda niente dell'esperienza. Elizabeth Olsen è tornata a deliziare i fan Marvel nei panni di Scarlet Witch, anche se solo in versione doppiatrice, nella serie Disney+ Marvel Zombies. Peccato che l'attrice non ricordi niente dell'esperienza lavorativa. Marvel Zombies, serie animata in quattro capitoli disponibile su Disney+, è uno spinoff di What If.? ed è ambientata in un mondo in cui la maggioranza della popolazione, inclusi gli Avengers, sono zombie. Elizabeth Olsen è tornaaa a doppiare il suo personaggio dell'MCU insieme a colleghi come Paul Rudd (Ant-Man), Iman Vellani (Ms. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
