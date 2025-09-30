Elizabeth olsen dimentica il suo ruolo nella serie animata marvel zombies
la confusione di Elizabeth Olsen sulla sua partecipazione a Marvel Zombies. Nel panorama delle produzioni Marvel, alcune dichiarazioni degli attori rivelano curiosità e dettagli inaspettati. Recentemente, l’attrice Elizabeth Olsen ha condiviso un episodio singolare riguardante il suo coinvolgimento nel nuovo progetto animato Marvel Zombies. La sua testimonianza apre uno spaccato interessante sul processo di registrazione vocale e sulla memoria legata alle sue interpretazioni passate. le dichiarazioni di Elizabeth Olsen al LA ComicCon. Durante un evento dedicato ai fan, Olsen ha confessato di aver dimenticato di aver prestato la voce al personaggio della Scarlet Witch per questa serie animata. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Elizabeth Olsen dice di non avere idea che “Marvel Zombies” sia appena uscito né di cosa accada nello show. «In realtà l’ho doppiato anni fa… non ricordo nulla, devo guardarlo… non ho la minima idea di cosa succeda… mi dispiace tantissimo!» - facebook.com Vai su Facebook
Elizabeth Olsen sciocca i fan: "Non ricordo nulla del ruolo di Scarlet Witch in Marvel Zombies" - L'interprete di Scarlet Witch ha registrato la voce del suo personaggio in Marvel Zombies a casa sua, ma non ricorda niente dell'esperienza. Come scrive movieplayer.it
