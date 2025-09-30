Elizabeth Harvest | le curiosità sul film con Abbey Lee e Ciarán Hinds
Presentato in anteprima al South by Southwest il 10 marzo 2018, Elizabeth Harvest ha come protagonista Abby Lee, che tutti abbiamo amato in Mad Max: Fury Road. Accanto a lei Ciarán Hinds, volto celebre sia ai blockbuster che al cinema d’autore. La trama di Elizabeth Harvest. Elizabeth sposa Henry Kellenberg, un affermato scienziato, e va a vivere con lui in una villa isolata, insieme a Claire, la governante e biologa, e a Oliver, il figlio cieco di Henry. La vita sembra perfetta: regali, lusso e attenzioni. Ma una regola incombe: non deve mai entrare in una stanza chiusa a chiave. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: elizabeth - harvest
Elizabeth Harvest, la spiegazione del finale
Elizabeth Harvest e il significato del finale spiegato
Elizabeth Harvest #StaseraInTV 21:21 @RaiQuattro CH21 Una porta proibita. Un segreto inconfessabile. Curiosità o condanna? https://staseraintv.com/programmi_stasera_rai4.html… - X Vai su X
Questa sera in TV: alle 21:15 su La7 va in onda "Monuments Men", drammatico del 2014; alle 21:30 su Tv8 va in onda "Sopra la panca", episodio della serie "I delitti del Bar Lume"; alle 21:20 su Rai4 va in onda "Elizabeth Harvest", horror del 2018; alle 2 - facebook.com Vai su Facebook
Elizabeth Harvest, la spiegazione del finale - Scopri trama e spiegazione del finale di Elizabeth Harvest, il thriller fantascientifico che intreccia mistero, identità e colpi di scena. cinefilos.it scrive
Come finisce e dov'è stato girato "Elizabeth Harvest"? Tutto sul thriller di Sebastian Gutiérrez - Scopri dove è stato girato "Elizabeth Harvest", la trama completa, il finale spiegato del thriller di Sebastian Gutiérrez ... Come scrive tag24.it