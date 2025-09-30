Elisabetta uccisa dal marito a colpi di pietra | l’uomo è stato fermato morto uno dei figli
Femminicidio a Paupisi, in provincia di Benevento: la vittima è Elisa Polcino, 49 anni. A ucciderla è stato il marito, Salvatore Ocone, 58 anni, che dopo il delitto è fuggito insieme ai due figli minorenni. È stato fermato in serata a Campobasso, in Molise. Ma la notizia si è fatta ancora più tragica: il figlio di 15 anni è morto, mentre la figlia di 16 anni è in gravi condizioni. Il padre li avrebbe coinvolti nella fuga e, stando alle prime ricostruzioni, potrebbero aver subito anche loro atti di violenza. Il corpo di Elisa è stato scoperto in mattinata all’interno della casa di famiglia in contrada Frasso, dove viveva insieme al marito e ai figli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
