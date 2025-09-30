Elisabetta Policino uccisa a Benevento dal marito | chi è Salvatore Ocone
Una lite nella notte scorsa nella loro abitazione in contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento e Salvatore Ocone, 58 anni, operaio, avrebbe afferrato una pietra colpendo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra, i due figli mai arrivati a scuola: cosa sappiamo del femminicidio di Benevento - Dall'inizio dell'anno sono state uccise più di 60 donne ... Riporta vanityfair.it
Elisabetta Polcino uccisa dal marito con una pietra, lui poi fugge: le immagini davanti alla casa della coppia VIDEO - In contrada Frasso a Paupisi, in provincia di Benevento, Salvatore Ocone, operaio 58enne, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino colpendola con una pietra più volte al viso e ... Scrive ilgazzettino.it