Elisabetta Polcino uccisa dal marito dopo una lite nel Beneventano | Salvatore Ocone in fuga i figli irreperibili Non sono entrati a scuola

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga con i figli - Il corpo è stato trovato questa mattina nell’abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. Lo riporta msn.com
Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. Si cercano i figli di 15 e 16 anni - Tragedia nella notte tra lunedì e martedì 30 settembre a Paupisi, piccolo centro della provincia di Benevento. Riporta ilgazzettino.it