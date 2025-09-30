Elisabetta Polcino uccisa dal marito a Paupisi i vicini | Tragedia evitabile famiglia con gravi problemi

C’è chi è totalmente sorpreso ma anche chi parla di “tragedia evitabile”. A Paupisi, in provincia di Benevento, la comunità è di certo sconvolta dopo il femminicidio di Elisabetta Polcino, uccisa a colpi di pietra dal marito Salvatore Ocone, sparito poi assieme ai due figli minorenni della coppia e al momento ricercato. “Lui soffriva di depressione, però era una persona tranquilla, almeno sembrava tranquilla. Poi non so cosa gli sia successo, quello che gli è scaturito. Ma non aveva tendenze aggressive, in alcun modo. E che io sappia non c’erano stati episodi di violenza precedenti”, spiega una vicina di casa di Salvatore Ocone ed Elisabetta Polcino, parlando ai cronisti davanti all’abitazione di Paupisi ( Benevento ) dove questa mattina la 49enne è stata uccisa dal marito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

