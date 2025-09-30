La vittima ha 49 anni. Il marito Salvatore Ocone, 58 anni, è ricercato. Sono irreperibili i figli di 15 e 16 anni. Dall'inizio dell'anno sono state uccise più di 60 donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra, i due figli mai arrivati a scuola: cosa sappiamo del femminicidio di Benevento