Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite l' omicidio nel Beneventano | Salvatore Ocone è in fuga con i figli
Una donna è stata uccisa dal marito a Paupisi, in provincia di Benevento. Il corpo è stato trovato questa mattina nell?abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. La. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: elisabetta - polcino
Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisabetta Polcino morta a 49 anni. L'orrore dopo una lite
Elisabetta Polcino uccisa a colpi di pietra dal marito: il compagno è in fuga
Femminicidio di Elisabetta Polcino a Paupisi, uccisa con una pietra dal marito Salvatore Ocone: è in fuga
Elisabetta Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga con i figli - Il corpo è stato trovato questa mattina nell’abitazione dei coniugi alla frazione Frasso. Secondo ilmessaggero.it
Elisa Polcino uccisa a pietrate a Paupisi (Benevento): caccia al marito in fuga - Femminicidio in strada, la donna sarebbe stata colpita al culmine di una lite. Lo riporta quotidiano.net