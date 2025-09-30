Elisabetta Polcino uccisa a colpi di pietra fermato il marito I figli erano in auto con lui | uno è morto la ragazza è grave

La vittima ha 49 anni. Il marito Salvatore Ocone, 58 anni, è stato fermato in serata a Campobasso. Il figlio è morto e la figlia 16enne è ferita in modo grave. Dall'inizio dell'anno sono state uccise più di 60 donne. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

