Elisabetta Polcino uccisa a colpi di pietra dal marito | il compagno è in fuga

Una lite finita in tragedia e con la fuga del presunto assassino. Elisabetta Polcino, 49 anni, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra dal marito Salvatore Ocone davanti alla loro casa a Paupisi, in contrada Frasso (Benevento). L'uomo, un operaio di 58 anni, non è rintracciabile e i carabinieri. 🔗 Leggi su Today.it