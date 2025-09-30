Elisabetta Polcino uccisa a colpi di pietra dal marito | il compagno è in fuga
Una lite finita in tragedia e con la fuga del presunto assassino. Elisabetta Polcino, 49 anni, sarebbe stata uccisa a colpi di pietra dal marito Salvatore Ocone davanti alla loro casa a Paupisi, in contrada Frasso (Benevento). L'uomo, un operaio di 58 anni, non è rintracciabile e i carabinieri. 🔗 Leggi su Today.it
