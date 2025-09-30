Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti si frequenterebbero da un po’: «Lui è già stato con lei a Cap d’Ail, in Costa Azzurra, a fine luglio prima che lei partisse per la Sardegna». E ancora: «Sono arrivati a domenica Bangkok per poi trasferirsi a Bali martedì». A riportare ciò che se fosse confermato da Elisabetta sarebbe una succosissima novità, l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica a cui questo sarebbe stato raccontato da un’amica di Gregoraci. Lodovico Patti, 27 anni, che lavora nell’azienda di famiglia nel settore del legname e dell’edilizia. Pare che i due abbiano iniziato a frequentarsi già prima delle vacanze estive appunto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Elisabetta Gregoraci ha un nuovo compagno? Il giovane imprenditore Lodovico Patti