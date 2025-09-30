Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein la prima storia d’amore reale dopo mezzo secolo

Una foto scattata durante una vacanza in Grecia ha scatenato un’ondata di speculazioni su Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein, giovani eredi delle due note famiglie europee. La fotografia, che è prontamente diventata virale sui social, ha suscitato scalpore mediatico e ha puntato i riflettori su quella che potrebbe essere la prima storia d’amore tra reali in circa mezzo secolo. Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein sono innamorati?. L’immagine mostra la Principessa Elisabetta, Duchessa di Brabante ed erede al trono belga, accanto a Giorgio, terzo in linea di successione nel Principato del Liechtenstein. 🔗 Leggi su Dilei.it

