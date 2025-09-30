Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein la prima storia d’amore reale dopo mezzo secolo
Una foto scattata durante una vacanza in Grecia ha scatenato un’ondata di speculazioni su Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein, giovani eredi delle due note famiglie europee. La fotografia, che è prontamente diventata virale sui social, ha suscitato scalpore mediatico e ha puntato i riflettori su quella che potrebbe essere la prima storia d’amore tra reali in circa mezzo secolo. Elisabetta del Belgio e Giorgio del Liechtenstein sono innamorati?. L’immagine mostra la Principessa Elisabetta, Duchessa di Brabante ed erede al trono belga, accanto a Giorgio, terzo in linea di successione nel Principato del Liechtenstein. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: elisabetta - belgio
Elisabetta del Belgio mostra il suo carattere alla Festa Nazionale, il look monospalla
Elisabetta del Belgio: dove acquistare il suo cerchietto per capelli
Dalla Maison de la Danse al Mosa Ballet School di Liegi: Elisabetta Di Fazio corona il suo sogno e vola in Belgio
La futura regina Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein: da una foto a una "non smentita", storia di un rumor che piace ai fan dei royal - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein: è amore? Il rumor che piace ai royal lover - La futura regina Elisabetta del Belgio e il principe Giorgio del Liechtenstein: da una foto a una "non smentita", storia di un rumor che piace ai fan dei royal ... Lo riporta msn.com