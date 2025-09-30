Elisa uccisa a colpi di pietra | marito e figli irreperibili caccia all’uomo a Paupisi

Tempo di lettura: 2 minuti Una lite familiare si è trasformata in tragedia questa mattina a Paupisi. Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa dal marito, Salvatore Ocone, 57 anni, che – secondo le prime ricostruzioni – l’avrebbe colpita alla testa con una pietra all’interno della loro abitazione. A fare la drammatica scoperta è stata la suocera, che vive al piano terra dello stesso edificio. Immediato l’intervento dei Carabinieri, affiancati dalla Scientifica, che hanno effettuato i rilievi sulla scena del delitto. Dopo l’ omicidio, l’ uomo si è dato alla fuga. Con lui risultano scomparsi anche due dei tre figli della coppia, di 16 e 17 anni, che questa mattina non si sono presentati a scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

