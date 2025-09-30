Elisa Polcino uccisa nel sonno? L' ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi | Lei era su un fianco

Elisa Polcino potrebbe essere stata uccisa nel sonno: l'ipotesi di una cugina della vittima sul femminicidio di Paupisi, Benevento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi: "Lei era su un fianco"

In questa notizia si parla di: elisa - polcino

Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga

Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa, Elisa Polcino morta a 49 anni. L'orrore dopo una lite

Femminicidio a Paupisi: Elisa Polcino uccisa con una pietra, l’uomo è in fuga

Erano nell'auto in cui è stato fermato Salvatore Ocone, i due figli di 15 e 16 anni di Elisa Polcino, Secondo quanto si apprende, il ragazzo 15enne sarebbe morto, mentre la ragazza di 16 anni sarebbe stata portata in gravi condizioni in ospedale - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Paupisi (Benevento), fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'agricoltore 58enne che oggi ha ucciso la moglie 49enne, Elisa Polcino, mentre lei era a letto. L'uomo, fuggito in auto, aveva portato con sé i due figli minorenni: ucciso il 15enne, gravem - X Vai su X

Elisa Polcino uccisa nel sonno? L'ipotesi di una cugina sul femminicidio di Paupisi: "Lei era su un fianco" - ANSA I carabinieri all’esterno della villetta di Paupisi (Benevento) dove si è consumato il femminicidio di Elisa Polcino “Secondo me è stata uccisa nel sonno”, dice al Mattino, pensando alla ... Da virgilio.it

Paupisi, Elisa Polcino uccisa a pietrate: il marito fermato a Campobasso. In auto il cadavere del figlio 15enne, la sorella di 16 anni ferita a sassate - Fermato in Molise il 58enne Salvatore Ocone, ricercato da questa mattina dopo il ritrovamento del cadavere della moglie 49enne in provincia di Benevento. quotidiano.net scrive