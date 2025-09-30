Elisa e i figli | chi sono le vittime del massacro di Paupisi
Purtroppo le ricerche dei figli di Salvatore Ocone, il 58enne sospettato dell'omicidio della moglie Elisabetta Polcino, 49 anni, assassinata a Paupisi in provincia di Benevento, si sono concluse con una tragica notizia: il minore dei due, un 15enne, è stato infatti ritrovato morto, mentre la sorella, di due anni più grande, è in condizioni gravissime. Del presunto omicida e dei due ragazzi si erano perse le tracce fino a poco fa, quando la Opel a bordo della quale si trovavano il 58enne e i suoi due figli è stata rintracciata grazie al prezioso supporto di un elicottero nei pressi di Ferrazzano, piccolo comune della provincia di Campobasso, lungo la strada che porta verso Mirabello Sannitico, all'altezza di Ponte Rotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Elisa Polcino uccisa dal marito a colpi di pietra dopo una lite davanti la loro casa, l'omicidio nel Beneventano: l'uomo è in fuga con i figli
Uccide la moglie a colpi di pietra e scappa con i figli, Elisa Polcino morta a 49 anni. L'orrore dopo una lite
Elisa e i figli: chi sono le vittime del massacro di Paupisi - La sorella è finita in gravi condizioni al Cardarelli di Campobasso ... Secondo ilgiornale.it
