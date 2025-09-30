Elezioni tra desertificazione e astensionismo la vera sfida alle regionali è ripopolare la Calabria

Reggiotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo alle battute finali. Domenica 5 e lunedì 6 ottobre la Calabria si recherà alle urne per scegliere il nuovo presidente e la nuova giunta regionale. Una campagna elettorale fulminea, molto breve consumatasi proprio nel periodo più difficile com’è l’estate, quando tutti staccano la spina e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - desertificazione

elezioni desertificazione astensionismo veraElezioni, tra desertificazione e astensionismo la vera sfida alle regionali è ripopolare la Calabria - Secondo gli ultimi sondaggi, la Regione scenderà a 1 milione e 478mila abita, e circa il 44% dei cala ... reggiotoday.it scrive

Elezioni: Manfredonia (Acli), “le Regionali dimostrano che l’emergenza democratica è l’astensionismo” - Le Regionali dimostrano che ormai la vera emergenza democratica è l’astensionismo A poche ore dalla chiusura delle urne prima in Valle d ... Segnala agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Desertificazione Astensionismo Vera