Elezioni rinnovo Assemblea Delegati Fondo Scuola Espero | voto dal 27 al 29 ottobre Ecco le liste e come si vota

Orizzontescuola.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'appuntamento elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero è fissato per la fine di ottobre. La consultazione si terrà interamente online, con apertura del seggio elettronico dalle ore 9:00 di lunedì 27 fino alle 23:59 di mercoledì 29 ottobre 2025. Si voterà per il triennio 2025-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - rinnovo

Elezioni rinnovo “Consulta di Garanzia Statutaria”, Santonastaso riconfermato

Acciai Speciali Terni, autunno ‘caldo’: rinnovo del contratto ed elezioni. Gli scenari

Fissate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania

Elezioni Fondo Scuola Espero: il 27, 28 e 29 ottobre voto online per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati - Con una comunicazione trasmessa il 26 settembre 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le istituzioni scolastiche ... Secondo orizzontescuola.it

elezioni rinnovo assemblea delegatiFondo Espero, elezioni delegate con voto elettronico - Il Fondo di previdenza integrativa rinnova l'Assemblea dei delegati con voto elettronico dal 27 al 29 ottobre. Si legge su italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Rinnovo Assemblea Delegati