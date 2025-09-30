Elezioni rinnovo Assemblea Delegati Fondo Scuola Espero | voto dal 27 al 29 ottobre Ecco le liste e come si vota

L'appuntamento elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Scuola Espero è fissato per la fine di ottobre. La consultazione si terrà interamente online, con apertura del seggio elettronico dalle ore 9:00 di lunedì 27 fino alle 23:59 di mercoledì 29 ottobre 2025. Si voterà per il triennio 2025-2027. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

