Elezioni regionali vola la coalizione di centrodestra

Le elezioni regionali da poco concluse in Valle d’Aosta e nelle Marche ci mostrano nitidamente la situazione politico-elettorale in Italia e quella che potrebbe essere la sua possibile evoluzione. Sono indubbiamente due territori molto diversi per storia, cultura e assetto istituzionale. L’esito politico tuttavia li accomuna. Le due aree vedono il rafforzamento del centrodestra e la difficoltà della sinistra, nonostante gli sforzi di coalizione. Elezioni regionali, un test per le forze politiche del Paese. In Valle d’Aosta, l’Union Valdôtaine si conferma primo partito con il 31,8%, seguita dal centrodestra (FdI, FI, Lega) al 29,9%. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Elezioni regionali, vola la coalizione di centrodestra

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI 2025: ACQUAROLI CONFERMATO CON IL 65,80% - Nel Comune di San Severino Marche si è concluso lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Giunta Regionale delle Marche e dei componenti l’Assemblea legislati - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni Marche 2025, i risultati definitivi e i voti partito per partito - Alle regionali nelle Marche il governatore Francesco Acquaroli è stato rieletto e con il 52,4% ha sconfitto Matteo Ricci ... Segnala fanpage.it

Elezioni regionali, De Luca: "Coalizioni contano poco. Io rappresento il 70 per cento dei voti campani" - Il messaggio del Governatore uscente al candidato di centro- Secondo napolitoday.it