Elezioni regionali Tridico | Meloni in Calabria quale favola prometterà ai calabresi?

“Giorgia Meloni sarà a Lamezia Terme per chiudere la campagna elettorale di Roberto Occhiuto. Cosa verrà a promettere ai calabresi la presidente del Consiglio? L’alta velocità in 100 giorni? La Statale 106 completata in un mese? La fine del commissariamento della sanità? Qualche miliardo di euro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

ELEZIONI REGIONALI 2025: ACQUAROLI CONFERMATO CON IL 65,80% - Nel Comune di San Severino Marche si è concluso lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Giunta Regionale delle Marche e dei componenti l’Assemblea legislati - facebook.com Vai su Facebook

Intendiamoci, avrebbe comunque perso queste elezioni regionali (e le prossime politiche) senza alleanza con il M5S. Ma avrebbe mantenuto una strada aperta per il futuro. Così invece non hanno speranza, che non sia qualche gigantesco errore a destra. 2/3 - X Vai su X

Elezioni Marche, rieletto Acquaroli: cosa ha detto Giorgia Meloni e la reazione dell’opposizione - La premier: “Gli elettori premiano suo lavoro, certa che continuerà con la stessa passione e determinazione". Riporta quotidiano.net

Regionali Calabria, Tridico attacca: “Meloni in Calabria, quale favola prometterà ai calabresi?” - Alla vigilia dell'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Lamezia Terme per sostenere la ricandidatura di Robert ... Come scrive reggiotv.it