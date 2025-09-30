Elezioni regionali Marino lancia un appello al voto | Diventiamo protagonisti del nostro futuro
Con le elezioni regionali e amministrative nelle Marche e in Val d’Aosta, si è aperta la prima delle numerose tornate elettorali del 2025. Il prossimo 5 e 6 ottobre toccherà anche alla Calabria. L’affluenza nelle Marche, in particolare, conferma il dato nazionale – ormai consolidato -. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto
ELEZIONI REGIONALI 2025: ACQUAROLI CONFERMATO CON IL 65,80% - Nel Comune di San Severino Marche si è concluso lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Giunta Regionale delle Marche e dei componenti l'Assemblea legislati
Regionali Calabria, Marino lancia un appello al voto: "esercitiamo i nostri diritti" - Con le elezioni regionali ed amministrative nelle Marche e in Valle d'Aosta, si è aperta la prima delle numerose tornate elettorali del 2025.
Elezioni Regionali Calabria, Marino (Sud chiama Nord): "non possiamo continuare a svendere la nostra terra" - Dalla lunga esperienza nel settore della sanità e nell'impegno sindacale fino alla corsa alle Regionali con Sud chiama Nord – Partito Animalista.