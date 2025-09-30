Elezioni Regionali lo stallo in Puglia e Campania sulle candidature del centrodestra E Forza Italia inizia a guardare alla Sardegna

Open.online | 30 set 2025

Mentre oggi la premier Giorgia Meloni si è fiondata dritta in un volo diretto in Calabria per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto (ironia della sorte, nello stesso aereo in cui c’erano anche Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni), intanto la situazione di stallo che paralizza due Regioni, Campania e Puglia, continua a perpetuarsi. La domanda è: fino a quando? E mentre si cerca a tutti i costi un nome da piazzare visto che la data delle elezioni comincia ad avvicinarsi (per entrambe, il 23 e 24 novembre) i piani di Forza Italia vanno ben oltre queste due regioni. 🔗 Leggi su Open.online

