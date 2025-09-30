Elezioni Regionali lo stallo in Puglia e Campania sulle candidature del centrodestra E Forza Italia inizia a guardare alla Sardegna
Mentre oggi la premier Giorgia Meloni si è fiondata dritta in un volo diretto in Calabria per chiudere la campagna elettorale del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto (ironia della sorte, nello stesso aereo in cui c’erano anche Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni), intanto la situazione di stallo che paralizza due Regioni, Campania e Puglia, continua a perpetuarsi. La domanda è: fino a quando? E mentre si cerca a tutti i costi un nome da piazzare visto che la data delle elezioni comincia ad avvicinarsi (per entrambe, il 23 e 24 novembre) i piani di Forza Italia vanno ben oltre queste due regioni. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto - X Vai su X
ELEZIONI REGIONALI 2025: ACQUAROLI CONFERMATO CON IL 65,80% - Nel Comune di San Severino Marche si è concluso lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Giunta Regionale delle Marche e dei componenti l’Assemblea legislati - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali, lo stallo in Puglia e Campania sulle candidature del centrodestra. E Forza Italia inizia a guardare alla Sardegna - La Sardegna di Todde nel mirino di Forza Italia: mentre la governatrice rischia la decadenza, il centrodestra inizia a riflettere sulle mosse future L'articolo Elezioni Regionali, lo stallo in Puglia ... msn.com scrive
Regionali in Puglia, per centrodestra in corsa D’Attis e Gemmato - Tranne colpi di scena dell'ultima ora, si profilerebbe una corsa a due nel centrodestra, con la decisione finale attesa questa settimana, per la candidatura ... Come scrive corrieresalentino.it