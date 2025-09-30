Elezioni regionali i nomi dei candidati di ' Toscana Rossa' nel collegio Firenze 1

Di seguito i nomi dei candidati di 'Toscana Rossa' (lista che tiene insieme Rifondazione comunista, Potere al Popolo e Possibile, a sostegno della candidata presidente Antonella Bundu) nel collegio Firenze 1 (Firenze città): Sara CassaiFulvio Paolo CerviniMaria Piera FusiGiorgio RidolfiTania Del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

