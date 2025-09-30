Elezioni regionali effetto Marche | via libera in Veneto al candidato leghista Alberto Stefani Sì di Tajani | Per me va benissimo

VENEZIA - Scomparso anche lo spauracchio delle Marche, dove il meloniano Francesco Acquaroli è stato riconfermato governatore, ora non c?è più nessun impedimento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

