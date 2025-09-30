Elezioni regionali De Luca | Coalizioni contano poco Io rappresento il 70 per cento dei voti campani

Napolitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non basta mettere in piedi una coalizione per vincere un'elezione. Servono i programmi. Io rappresento il 70 per cento degli elettori”. Vincenzo De Luca continua a lanciare bordate a Roberto Fico e alla coalizione di centro-sinistra che lo sostiene per la corsa a presidente della Campania. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

