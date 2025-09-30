Elezioni regionali Calenda | Vince chi governa è un merdaio di posti nelle partecipate

"Sappiamo come andrà a finire - afferma Calenda - Giani vincerà in Toscana, Fico stravincerà in Campania; ma Fico odia De Luca, De Luca odia Manfredi, Fico odia Renzi. Questa non è la politica è un merdaio. Non tutta la politica ma le regionali; è un sistema che non è più democratico e va disintegrato" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Elezioni regionali, Calenda: “Vince chi governa, è un merdaio di posti nelle partecipate”

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Mappa politica delle elezioni regionali: il centrodestra ha vinto 11 regioni in 10 anni. Dieci anni fa il Pd governava in 15 regioni, la Lega in due (Veneto e Lombardia), Forza Italia solo in Liguria. Oggi la geografia politica è cambiata di molto - X Vai su X

ELEZIONI REGIONALI 2025: ACQUAROLI CONFERMATO CON IL 65,80% - Nel Comune di San Severino Marche si è concluso lo scrutinio delle schede per l'elezione del presidente della Giunta Regionale delle Marche e dei componenti l’Assemblea legislati - facebook.com Vai su Facebook

**Marche: Calenda, 'chi governa vince, sarà così anche nelle altre regioni'** - "Alle elezioni regionali vince chi governa, questo nell'85% dei casi. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Regionali Marche, il centrosinistra minimizza: «Non è un voto nazionale». M5S, riaffiora il malumore - Acuita dai quasi otto punti percentuali di distacco tra Francesco Acquaroli e Matteo Ricci, il doppio rispetto alle previsioni della vigilia, e ... Riporta ilmessaggero.it