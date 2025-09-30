La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni regionali nelle Marche, confermando alla presidenza il suo candidato, l’uscente Francesco Acquaroli. La vittoria è arrivata con quasi 8 punti percentuali di vantaggio su Matteo Ricci, candidato del centrosinistra che rappresentava una coalizione molto ampia, con l’inclusione di forze di sinistra e di centro. L’ affluenza alle elezioni regionali delle Marche è stata molto bassa anche per gli standard delle consultazioni locali italiane. Circa il 50% degli aventi diritto si è recato alle urne. Queste elezioni erano le più incerte tra le regionali che si devono svolgere in autunno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Elezioni nelle Marche, vince il centrodestra: confermato il presidente Acquaroli