"Di serietà c'è bisogno, il mondo non trova pace, odio e violenza sembrano avere il sopravvento, con le parole non si scherza, noi dobbiamo continuare a lavorare con il sorriso sulle labbra, a raggiungere risultati, a riformare questa nazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla manifestazione per Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidente della Regione Calabria. "Per noi ci sono avversari politici non nemici da abbattere, questo è un privilegio che lasciamo agli altri", ha aggiunto Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Elezioni, Meloni: "Per noi avversari politici, non nemici da abbattere"