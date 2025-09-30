Elezioni Meloni | Per noi avversari politici non nemici da abbattere

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  "Di serietà c'è bisogno, il mondo non trova pace, odio e violenza sembrano avere il sopravvento, con le parole non si scherza, noi dobbiamo continuare a lavorare con il sorriso sulle labbra, a raggiungere risultati, a riformare questa nazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla manifestazione per Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidente della Regione Calabria. "Per noi ci sono avversari politici non nemici da abbattere, questo è un privilegio che lasciamo agli altri", ha aggiunto Meloni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

elezioni meloni per noi avversari politici non nemici da abbattere

© Iltempo.it - Elezioni, Meloni: "Per noi avversari politici, non nemici da abbattere"

In questa notizia si parla di: elezioni - meloni

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Schlein: "I sondaggi li lasciamo alla Meloni, noi vinciamo le elezioni"

Per battere Meloni alle elezioni, l’unica opzione possibile è il campo largo

elezioni meloni avversari politiciElezioni, Meloni: "Per noi avversari politici, non nemici da abbattere" - "Di serietà c'è bisogno, il mondo non trova pace, odio e violenza sembrano avere il sopravvento, con le parole non ... Segnala iltempo.it

elezioni meloni avversari politiciSondaggi politici, Meloni guadagna 4 punti dalle elezioni del 2022 - I sondaggi elettorali indicano come il partito di Meloni abbia rafforzato la sua leadership passando dal 26% delle ultime elezioni al 30% attuale. quifinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Meloni Avversari Politici